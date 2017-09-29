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Общество | Из бюджета Пензы выделены средства на реконструкцию планетария

29.09.2017|13:39
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Из бюджета Пензы выделены средства на первый этап работ по восстановлению планетария в парке культуры и отдыха им. В. Г. Белинского. Об этом в среду, 27 сентября, шла речь на координационном совете по туризму при правительстве Пензенской области.

Деньги из городской казны пойдут на межевание, разработку проекта, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания и их экспертизу, сообщает пресс-служба мэрии.

Еще в 2013 году подсчеты показали, что реконструкция планетария обойдется в 177 миллионов рублей. Сегодня сумма может быть еще выше. Тем не менее в перспективе планируется открыть не только собственно планетарий, но и лекторий, кинозал и кафе.

Участники совещания также узнали о том, что выделены средства на разработку проектно-сметной документации Оборонительного Вала на улице Кирова в Пензе и обустройство пешеходного прохода от Спасского собора до памятника Первопоселенцу. Сейчас идет определение на местности границ расположения вала, после чего будет формироваться земельный участок и разрабатываться проект.

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Гость|29.09.2017 14:05|

Я что-то не вижу ничего уникального в этом здании.

Гость|29.09.2017 14:07|

Попы негодуют.

Гость|29.09.2017 14:08|

какая сумма конкретно выделена и сколько уже распилено ?

Гость|29.09.2017 14:10|

На проект уже выделялись деньги, где он? Опять до дела не дойдет.

Гость|29.09.2017 14:12|

Интересное соревнование- дорога к храму и планетарий. Что быстрее будет сделано?

Имя: Гость
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