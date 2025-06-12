Кузнечане отпраздновали День России в городском парке

12.06.2025 | 15:01

В четверг, 12 июня, кузнечане отметили День России в городском парке «Нескучный сад». Праздничная программа называлась «Россия - это сила, слава, великие люди!».

«На территории парка работали аттракционы, торговые ряды, фотозона «Россия - это мы», где все желающие могли запечатлеть момент праздника в национальном костюме.

Для посетителей, предпочитающих интеллектуальный отдых, были организованы шахматный турнир и интерактивная программа «Твой день, Россия», в которой можно было проверить свои знания об истории страны и города», - рассказали в пресс-службе местной администрации.

Для собравшихся выступил кузнецкий русский хор «Звени и пой, златая Русь!» и другие коллективы. Артисты исполнили народные и патриотические песни о России. Завершилась программа танцевальным марафоном «Танцуй, Россия».

«Также на территории парка прошел праздник кваса «Попей кваску, разгони тоску». Здесь можно было не только принять участие в дегустации кваса, интерактивных конкурсах, но и играть в народные игры и забавы вместе с ансамблем детской народной песни «Во кузнице», - добавили в мэрии.

Для маленьких кузнечан устроили праздник мороженого с забавами и танцами.