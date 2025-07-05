Общество

В Пензенской области насчитали 76 ДТП с участием подростков

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В Пензенской области за 5 месяцев 2025 года случилось 76 ДТП с участием подростков до 16 лет. Из-за нарушений ими правил дорожного движения произошло 14 аварий, в 9 случаях несовершеннолетние управляли мотоциклами, велосипедами или самокатами.

Проблему обсудили на заседании правительства Пензенской области. Там подчеркнули необходимость разъяснять матерям, насколько опасно покупать детям мотоциклы и скутеры.

«При этом зачастую родители поясняют, что якобы не знали о намерениях ребенка сесть за руль. Нужно их предупредить, что за это тоже предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, - цитирует зампреда регионального правительства Олега Ягова пресс-служба министерства образования.

3 июля ДТП с подростком-самокатчиком случилось в Мокшане. Мальчик 2012 года рождения столкнулся с КамАЗом, вылетев навстречу грузовику. Медики госпитализировали школьника.

3 июня в Засечном на улице Изумрудной велосипедист 2011 года рождения решил пересечь перекресток на запрещенный сигнал светофора. Его сбил водитель «Лады-Весты», пострадавшего доставили в больницу.

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