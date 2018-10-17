17.10.2018 | 16:23

На восстановление пензенского планетария планируют потратить около 177 миллионов рублей. Сумма может измениться после того, как проектно-сметная документация пройдет государственную экспертизу.

Процедура займет несколько месяцев. А непосредственно к ремонту самой обсерватории должны приступить в 2019 году. По словам главы администрации города, на сегодняшний день завершен лишь первый этап подготовки.

«У нас сформирован земельный участок, этот земельный участок сегодня находится в учреждении, каковым является парк Белинского, и это учреждение выдало техническое задание на проектирование восстановления этого памятника», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Восемь лет назад специальная комиссия приняла решение закрыть здание из-за ветхости. Аварийными были признаны и фундамент, и стены. Вход в помещение опечатали. Многие пензенцы ждут с нетерпением, когда двери обсерватории вновь распахнутся для посетителей.

«Я на звезды смотрю - так хорошо. Я бы пришла, мне бы показали, где какие созвездия. А на небо смотришь, вот оно, живое, а про него и не знаешь. Я вот прямо мечтаю, как прохожу, смотрю, когда же его сделают», - рассказала горожанка.

«Кто проектирует, восстановит его, пусть как-то отрекламирует это. Узнаем, может, там что-то новое, интересное. Если таких мест в Пензе больше нет, интересно было бы посмотреть», - отметил молодой человек.

Согласно проекту, историческому памятнику сохранят архитектурный облик. Пожалуй, единственное новшество - цокольный этаж. Он станет более функциональным, с тематическими кружками и кафе, для того чтобы прибывание посетителей обсерватории не ограничивалось 5-10 минутами.

«В этом нас вчера поддержала ассоциация планетариев в лице сопредседателя, который приезжал к нам именно для того, чтобы посмотреть ход работ и согласовать дальнейшие шаги», - добавил Виктор Кувайцев.

В планах у проектировщиков - восстановить звездный зал с 11-метровым купольным экраном. По замыслу, планетарий станет местом проведения конференций, выставок и других научных мероприятий.