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Общество | Пензенский планетарий восстановят, сохранив его архитектурный облик

17.10.2018|16:23
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На восстановление пензенского планетария планируют потратить около 177 миллионов рублей. Сумма может измениться после того, как проектно-сметная документация пройдет государственную экспертизу.

Процедура займет несколько месяцев. А непосредственно к ремонту самой обсерватории должны приступить в 2019 году. По словам главы администрации города, на сегодняшний день завершен лишь первый этап подготовки.

«У нас сформирован земельный участок, этот земельный участок сегодня находится в учреждении, каковым является парк Белинского, и это учреждение выдало техническое задание на проектирование восстановления этого памятника», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Восемь лет назад специальная комиссия приняла решение закрыть здание из-за ветхости. Аварийными были признаны и фундамент, и стены. Вход в помещение опечатали. Многие пензенцы ждут с нетерпением, когда двери обсерватории вновь распахнутся для посетителей.

«Я на звезды смотрю - так хорошо. Я бы пришла, мне бы показали, где какие созвездия. А на небо смотришь, вот оно, живое, а про него и не знаешь. Я вот прямо мечтаю, как прохожу, смотрю, когда же его сделают», - рассказала горожанка.

«Кто проектирует, восстановит его, пусть как-то отрекламирует это. Узнаем, может, там что-то новое, интересное. Если таких мест в Пензе больше нет, интересно было бы посмотреть», - отметил молодой человек.

Согласно проекту, историческому памятнику сохранят архитектурный облик. Пожалуй, единственное новшество - цокольный этаж. Он станет более функциональным, с тематическими кружками и кафе, для того чтобы прибывание посетителей обсерватории не ограничивалось 5-10 минутами.

«В этом нас вчера поддержала ассоциация планетариев в лице сопредседателя, который приезжал к нам именно для того, чтобы посмотреть ход работ и согласовать дальнейшие шаги», - добавил Виктор Кувайцев.

В планах у проектировщиков - восстановить звездный зал с 11-метровым купольным экраном. По замыслу, планетарий станет местом проведения конференций, выставок и других научных мероприятий.

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Гость|17.10.2018 18:58|

penzainform.ru писал(a):

Он станет более функциональным, с тематическими кружками и кафе, для того чтобы прибывание посетителей обсерватории не ограничивалось 5-10 минутами.

Если в розлив будет то синяки будут зависать часами.

Гость|17.10.2018 19:01|

Гость писал(a):

Если в розлив будет то синяки будут зависать часами.
с собой принесешь

Гость|17.10.2018 19:05|

Ленина уберут или оставят или вместо него крест поставят?

Крест возле главного корпуса («Крест на российской науке») — восьмиконечный крест, установленный 2 марта 2010 года на газоне между главным корпусом и правой проходной. Сооружён в рамках подготовки к визиту в МИФИ Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 4 марта 2010 года.

Особый символизм конструкция приобретает благодаря тому, что ранее в течение десяти лет на том же месте стояла скульптура, для нескольких поколений мифистов ставшая одним из символов МИФИ — путник с посохом (именуемый также «вечным студентом», а в шутку, за похожесть под определенным углом зрения, — «Раздавленным Жуком»), у подножия которого была начертана фраза «Дорогу осилит идущий». Эта фраза многими считалась девизом МИФИ.

Крест на этом месте недвусмысленно символизирует, что символический путник свою символическую дорогу так и не осилил, символически скончавшись на пути к своей символической цели. А сам крест иронически назвали «Крестом на российской науке».

Гость|17.10.2018 19:07|

Гость писал(a):

с собой принесешь

Тебе не нальем, ты не компанейский, вложить можешь.

Гость|17.10.2018 19:14|

это как так? Ни креста на крыше, ни церковной лавки не будет чтоли?

Средневековье на дворе, а вы про звезды без попов!

Имя: Гость
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