В Пензе проведут акцию «Минута молчания»

21.06.2025 | 11:05

В воскресенье, 22 июня, пензенцев приглашают принять участие в акции «Минута молчания». Она состоится на видовой аллее парка Белинского.

Минуту молчания объявят в 12:15. На это мгновение должны прервать вещание телевидения и радио, кабельных каналов.

Также предполагается остановка общественного транспорта и личных автомобилей, предприятий, где позволяет технологический цикл.

«По всей стране на 1 минуту жизнь замирает. Люди склоняют головы и вспоминают родных и близких, переживших самую кровопролитную войну ХХ века», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее пензенцев пригласили присоединиться к акции «Свеча памяти». Старт мероприятия - 21 июня в 21:00 у памятника Победы.