В Пензе проведут акцию «Минута молчания»

В воскресенье, 22 июня, пензенцев приглашают принять участие в акции «Минута молчания». Она состоится на видовой аллее парка Белинского.
Минуту молчания объявят в 12:15. На это мгновение должны прервать вещание телевидения и радио, кабельных каналов.
Также предполагается остановка общественного транспорта и личных автомобилей, предприятий, где позволяет технологический цикл.
«По всей стране на 1 минуту жизнь замирает. Люди склоняют головы и вспоминают родных и близких, переживших самую кровопролитную войну ХХ века», - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Ранее пензенцев пригласили присоединиться к акции «Свеча памяти». Старт мероприятия - 21 июня в 21:00 у памятника Победы.
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