В поселке Лунино открыли движение по новому мосту через Шукшу

02.06.2025 | 16:48

В понедельник, 2 июня, в поселке Лунино запустили движение по новому мосту через реку Шукшу.

«Реконструкцию сооружения, проведенную по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», завершили со значительным опережением графика - объект сдали на два года раньше», - рассказал на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Переправа давно нуждалась в обновлении. Мост построили в 1960-х годах, он устарел, конструкции износились и перестали отвечать современным требованиям безопасности.

У нового объекта увеличили протяженность с 92 до 101 метра. По мосту могут передвигаться грузовики с большей массой, уже не 10 тонн, как раньше, а 14.

Как подчеркнул глава региона, обновление переправы через Шукшу - событие, важное как для местных жителей, так и для экономики региона. Ведь конструкция расположена на дороге Пенза - Лунино и связывает Сурский край и Мордовию.

В 2025 году в Пензенской области планируют ввести в эксплуатацию 76 км региональных и муниципальных дорог, а также 8 мостов, добавил Мельниченко.

К реконструкции переправы через Шукшу приступили в конце 2023-го. Старый мост демонтировали, участок трассы на время работ пришлось перекрыть.