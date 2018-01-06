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Культура | В Пензе планетарий отремонтируют и оснастят новым оборудованием

06.01.2018|15:43
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Надпись «Планетарий закрыт на время проведения ремонтных работ» висит на здании в парке Белинского уже несколько лет. На самом деле никаких работ по реконструкции аварийного строения не ведется.

Но надежда на возрождение памятника истории культуры регионального значения все же есть, и приступить к спасению пензенского планетария должны в ближайшее время.

В настоящий момент готовится проектно-сметная документация. На нее на 2018 год выделено больше девяти миллионов рублей. Предполагается, что планетарий сохранит свой внешний вид, а внутри все будет по-другому.

В Пензе появится современный научно-познавательный центр, который позволит заглянуть в тайны космоса.

«Мы будем делать планетарий. Если такая возможность будет у города, то приступим к активной фазе уже в этом году. Если нет, то в 2019 году приступим и построим. Не такая уж большая строительная площадка! Может, сделаем это уже в 2018 году», - пообещал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Здание в парке было закрыто для посетителей еще в 2011 году, как раз накануне Дня космонавтики. Руководство планетария объяснило, что строение в аварийном состоянии.

«В 1959 году был проведен капитальный ремонт, и с тех пор он не ремонтировался. Был косметический ремонт, конструкции укреплялись», - рассказала тогда директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Галина Феоктистова.

Деревянное здание было построено в 20-х годах XX века в память об Илье Ульянове, учителе Дворянского института, который первым в регионе стал вести наблюдения за атмосферой Земли.

В годы Великой Отечественной войны в здании работали метеорологи. В советское время планетарий ежегодно посещали несколько тысяч пензенцев, и даже в начале 2000-х сюда охотно ходили школьники.

По расчетам, на восстановление памятника культуры и истории необходимо более 170 миллионов рублей, включая стоимость оборудования.

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