Общество

Демографическая нагрузка в регионе выше, чем в целом по стране

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В Пензенской области, по данным на 1 января 2024 года, на 1 000 трудоспособного населения приходилось 767 нетрудоспособных человек. Такой показатель демографической нагрузки приведен в постановлении регионального правительства о программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Соотношение по области превышает общероссийское: для страны в целом в 2024-м показатель составил 725/1 000.

Оптимальным считается уровень демографической нагрузки, когда удельный вес нетрудоспособного населения не превышает половины трудоспособного.

Всего в области насчитывалось 699 448 жителей в трудоспособном возрасте (16-62 года для мужчин, 16-57 лет для женщин), из них 362 253 пензенца и 337 195 пензячек. Это 56,6% населения Сурского края.

Число представителей старшего поколения составило 344 303 (27,8% населения).

Отмечается, что в Пензенской области доля лиц моложе трудоспособного возраста ниже, чем в целом по стране: 15,6% против 18,4%. Юные жители региона (0-17 лет) составляют лишь 17,5% населения.

По состоянию на 1 января 2024-го численность населения региона достигала 1 236 113 человек. К началу 2025-го она уменьшилась на 0,8%.

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