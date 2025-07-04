В регионе возможны ограничения в доступности интернета и связи

04.07.2025 | 22:43

В Пензенской области возможны временные ограничения в доступности услуг мобильного интернета и связи. Об этом предупредили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Цель - обеспечение безопасности на территории субъекта.

Вечером в пятницу, 4 июля, в Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность». Жители региона начали получать соответствующие СМС-сообщения и уведомления в приложении МЧС России.

Подробности пока не уточняются.

«Телефон экстренных служб - 112», - предупредил губернатор Олег Мельниченко.