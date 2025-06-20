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Из жизни

«Стыдоба»: пензенцев возмутила реклама на Олимпийской аллее

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Пензенцев разозлила реклама, размещенная на Олимпийской аллее. Баннеры появились на заборе веревочного парка. По мнению горожан, в зеленой зоне подобному не место.

Особенно возмутила людей реклама салона, где можно сделать педикюр.

«Стыдоба»: пензенцев возмутила реклама на Олимпийской аллее

«ЭТО зачем на Олимпийской аллее? То есть парку запретили вешать рекламу на красивый забор, и она перекочевала в лес? Уберите ради бога, ну стыдоба же!» - написала пензячка Ольга П. на странице администрации города во «ВКонтакте».

На жалобу женщины ответил представитель мэрии.

«Стыдоба»: пензенцев возмутила реклама на Олимпийской аллее

«Реклама - это дополнительный источник дохода. Полученные средства идут на содержание парка и Олимпийской аллеи. Возможно, нужно поработать над форматами данного вида объявлений. Администрация парка готова рассмотреть ваши предложения касаемо данного вопроса», - сообщил он.

«Стыдоба»: пензенцев возмутила реклама на Олимпийской аллее

Горожанка усомнилась в важности такого источника дохода.

«Реклама педикюра? Серьезно? Мое (и не только мое, ибо этот шедевр оценили многие отдыхающие) предложение - убрать это убожество с аллеи. Как прекрасен вид на натоптыши с лавки напротив! На аллее уже достаточно источников дополнительного дохода, вы не находите?» - поинтересовалась пензячка.

Она указала, что зеленая зона утопает в мусоре, но сотрудники парка не спешат его убирать.

«Аллея - это не рынок. Надо знать меру, ну надо! Это прекрасная, уникальная для города экосистема, чудесное место для отдыха, которое силами администрации парка уничтожается, превращаясь в откровенное убожество. Давайте уже вспомним о базовых человеческих настройках, таких как совесть и ответственность, ибо непревзойденный талант драть бабло со всего, что не приколочено, налицо, а вот база хромает», - высказалась горожанка.

Мнение женщины поддержали другие пензенцы. Они потребовали убрать баннеры.

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