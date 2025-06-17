В Пензе здоровье взрослых и детей проверят в парках

17.06.2025 | 10:57

В пятницу, 20 июня, в Пензе стартует акция «Парковая зона - территория здоровья». В ней смогут участвовать взрослые и дети.

В течение июня и июля здоровье пензенцев проверят специалисты на специально организованных в парках площадках.

20-го числа с 11:00 до 15:00 акцию проведут в Детском парке на улице Кронштадтской, 1а. У взрослых измерят уровень глюкозы и холестерина в крови, артериальное давления и индекс массы тела. Желающих проконсультируют врачи по медпрофилактике.

Детей осмотрят специалисты из городской поликлиники, они оценят их здоровье и дадут родителям рекомендации.

Кроме того, сотрудники областного врачебно-физкультурного диспансера покажут комплекс упражнений для утренней гимнастики в домашних условиях.

Также пензенцам предложат посетить уникальную площадку по нейрогимнастике для детей и взрослых, чтобы развить и улучшить внимание, память, координацию, эмоциональную устойчивость.

«Дети смогут стать участниками викторин и различных конкурсов, направленных на информирование подрастающего поколения о принципах здорового образа жизни», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

В Детском парке акцию повторят 4 и 18 июля. Также врачи будут работать в веревочном парке на Олимпийской аллее - 27 июня, 11 и 25 июля.