Общество

Жители Пензы потеряли маршрутку № 33

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Жители Пензы больше не видят на улицах города микроавтобусы с номером 33. Люди заинтересовались, не ликвидирован ли маршрут. Об этом они спрашивают чиновников в соцсетях.

«Маршрутное такси № 33 хоть с каким-нибудь графиком работает еще? «2ГИС» и «Яндекс.Карты» уже удалили его из справочника. Маршрут № 33 больше не обслуживается или сервисы получили недостоверную информацию и маршрутка ходит с каким-нибудь графиком типа раз в час? Подскажите, пожалуйста!» - написал на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенского области» во «ВКонтакте» горожанин Дмитрий З.

Версию с ликвидацией маршрута власти опровергли.

«Маршрут № 33 обслуживает ИП Кирсанкин А. М. по нерегулируемому тарифу. Решение о закрытии маршрута № 33 не принималось», - сообщил представитель областного минстроя.

График движения в ответе не обозначен.

В декабре 2024-го пензенцам пообещали не только сохранить маршрут № 33, но и перевести его на регулируемый тариф.

В конце марта горожан перевозили только 2 микроавтобуса. Для улучшения транспортного сообщения ввели в тестовом режиме маршрут № 35. Он дублировал часть схемы № 33 и соединял Западную Поляну и Окружную. На линию выходили 2 машины, интервал движения составлял 30 минут.

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