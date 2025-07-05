Общество

Разворотную площадку в Дальнем Арбекове расширят

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В Пензе собираются увеличить территорию разворотной площадки для общественного транспорта рядом с ЖК «Лугометрия», чтобы появилось больше места для стоянки автобусов и троллейбусов. Такое решение принял глава города Олег Денисов, о чем он сообщил на своих страницах в соцсетях вечером в пятницу, 4 июля.

Также расширение площадки исключит пробки на въезде в ЖК. Ранее пензенцы пожаловались на эту проблему в соцсетях.

Кроме того, Денисов заявил, что на разворотной площадке в течение недели появится остановочный павильон.

«За этот же срок сделаем здесь пешеходный переход и установим соответствующие знаки», - пообещал глава города.

Разворотная площадка в Дальнем Арбекове начала действовать в первых числах июля. Благодаря этому удалось продлить маршруты троллейбуса № 7 и автобусов № 54, 66, 70 и 130.

Однако на новом объекте незамедлительно случился казус: там застрял автобус № 54. Машина встала поперек дороги на улице Героя России Жоги (напротив ТЦ «Мега-Пенза»). Вероятно, водитель пытался развернуться.

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