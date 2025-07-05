В Пензе закрыли Спасский кафедральный собор

05.07.2025 | 10:20

Спасский кафедральный собор закрыт до августа, сообщили в субботу, 5 июля, в Пензенской епархии.

В здании стартует очередной этап росписи, в связи с чем его посещение невозможно.

Сейчас специалисты завершили роспись левого придела, центрального купола и барабана. Художники перейдут в Екатерининский (южный) придел и западное крыло храма. Там начали устанавливать леса.

Параллельно продолжаются работы в центральной части храма - специалисты демонтируют леса. Самые верхние ярусы под куполом уже разобрали.

Художники завершают роспись в кольце между барабаном и парусами и выполняют золочение декоративных элементов внутреннего убранства собора.

«Богослужения проходят в Воскресенском храме при Пензенском епархиальном управлении и в Евлампиевской церкви-усыпальнице рядом с собором. По воскресеньям и праздничным дням мы совершаем в этих храмах параллельно 2 литургии, начало в 8:00. Вечернее богослужение начинается в 17:00», - рассказал ключарь Спасского кафедрального собор иерей Николай Батищев.