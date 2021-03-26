Пензенского депутата озаботила судьба недостроенного цирка

26.03.2021 | 14:02

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 26 марта, одна из народных избранниц задала вопрос начальнику управления культуры Вере Фейгиной: «Как по-вашему, будет ли достроен цирк в этом году?».

Фейгина лишь развела руками и ответила, что этот вопрос нужно адресовать не ей. «Но мы надеемся, что да», - высказала она свое мнение.

Сомнения депутата связаны с тем, что в строительстве цирка большое участие принимал бывший губернатор Иван Белозерцев. Он добивался финансирования в Москве, наблюдал за строительством в режиме онлайн на мониторе, неоднократно лично посещал объект.

Однако 21 марта Иван Белозерцев был задержан. Ему предъявили обвинение во взятке. На следующий день суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание под стражей до 20 мая. Президент РФ отрешил Белозерцева от должности.

Новое здание планировалось сдать в ноябре, а в декабре в нем должно было состояться первое представление. Цирк задумывался как один из самых больших в России: общая площадь - более 25 тыс. квадратных метров, зрительный зал на 1 400 человек.

Сейчас разрабатывается концепция развития территории рядом с цирком. У собственников изымут два земельных участка, два дома, гараж и нежилое хозяйственное строение. На участках, которые выкупят, построят дорогу, коммуникационный коридор, возможно, обустроят парковочные места. Предполагается, что новую дорогу сделают с односторонним движением от улицы Бакунина до улицы Пушкина.

Старое здание цирка исчезло зимой 2013 года. Изначально планировалось, что новое появится к концу 2014-го, однако стройка затянулась, а в середине 2015-го и вовсе приостановилась в связи с грубыми нарушениями, допущенными самарской подрядной компанией.