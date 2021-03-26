Общество

Пензенского депутата озаботила судьба недостроенного цирка

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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 26 марта, одна из народных избранниц задала вопрос начальнику управления культуры Вере Фейгиной: «Как по-вашему, будет ли достроен цирк в этом году?».

Фейгина лишь развела руками и ответила, что этот вопрос нужно адресовать не ей. «Но мы надеемся, что да», - высказала она свое мнение.

Сомнения депутата связаны с тем, что в строительстве цирка большое участие принимал бывший губернатор Иван Белозерцев. Он добивался финансирования в Москве, наблюдал за строительством в режиме онлайн на мониторе, неоднократно лично посещал объект.

Однако 21 марта Иван Белозерцев был задержан. Ему предъявили обвинение во взятке. На следующий день суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание под стражей до 20 мая. Президент РФ отрешил Белозерцева от должности.

Новое здание планировалось сдать в ноябре, а в декабре в нем должно было состояться первое представление. Цирк задумывался как один из самых больших в России: общая площадь - более 25 тыс. квадратных метров, зрительный зал на 1 400 человек.

Сейчас разрабатывается концепция развития территории рядом с цирком. У собственников изымут два земельных участка, два дома, гараж и нежилое хозяйственное строение. На участках, которые выкупят, построят дорогу, коммуникационный коридор, возможно, обустроят парковочные места. Предполагается, что новую дорогу сделают с односторонним движением от улицы Бакунина до улицы Пушкина.

Старое здание цирка исчезло зимой 2013 года. Изначально планировалось, что новое появится к концу 2014-го, однако стройка затянулась, а в середине 2015-го и вовсе приостановилась в связи с грубыми нарушениями, допущенными самарской подрядной компанией.

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Гость||

Зачем строить цирк? В городе Глупове и так клоунов навалом.

Гость||

Да никогда его достроят, понятно уже давно))))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

наблюдал за строительством в режиме онлайн на мониторе
ВОТ ЭТО ДА! Ничего себе оказывается какая у него работа сложная была

Гость||

Дмитрий Медведев придёт достроит

Гость||

Снести этот цирк и построить там храм.

И чтобы побольше именных колоколов туда, с фамилиями чиновников!

Гость||

А что с мостом Бакунинским? его то откроют осенью?Вот что наделал ты,губер!

Гость||

Фейгину спросили,нашли кого спросить,плюшку заморскую

Гость||

И цирк достроят, и собор откроют, и еще пару скверов, и белый катер пустят - врио до выборов нужно успеть всем угодить. И денег ему на это из Москвы подкинут. Но тоже только до выборов.

Гость||

Гость писал(a):

Дмитрий Медведев придёт достроит
Может, и Дмитрий, но если только Патрушев.

Гость||

А почему нельзя было построить цирк на территории бывшего депо тр-ов или ранее библиотеку им Лермонтова? Прекрасно бы смотрелись или то или это, тем более, что абсолютно все дороги ведут к этому месту без пересадок.И для стоянок там тьма места.Просто кто-то уже давно лампочку на эту территорию наложил.А ул Гладкова надо было сохранить!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сомнения депутата связаны с тем, что в строительстве цирка большое участие принимал бывший губернатор Иван Белозерцев. Он добивался финансирования в Москве, наблюдал за строительством в режиме онлайн на мониторе, неоднократно лично посещал объект.
Понятно к чему она гнёт - выпустить и оправдать достославного ИА.

Гость||

Здесь все просто цирк по контракту обязаны были сдать под ключ с отделкой 20.12.2020. Полный и очередной срыв сроков сдачи объекта и пандемия не может считаться форс-мажором так как катастрофическое отставание было еще до её начала. Итог к подрядчику должны быть применены штрафные-санкции ,а к кураторам проекта со стороны администрации -Агамагомедову и со стороны областной администрации -Ягову должны быть применены санкции в виде строго выговора с занесением или увольнение .

Гость||

Воровские горемыки ... 12 лет несчастный цирк построить не могут ... как же эта шобла воровская надоела.

Гость||

Гость писал(a):

Агамагомедову
Этот ещё в пензе ?

Гость||

Гость писал(a):

Фейгину спросили,нашли кого спросить,плюшку заморскую
Она только стишок может сочинить по этому поводу. Хана цирку. Вон нового губернатора целую неделю ищут и не могут найти. То ли никто не хочет, то ли все хотят и аукцион идет.

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Имя: Гость
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