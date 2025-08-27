Вадим Супиков выслушал проблемы жителей Железнодорожного района

27.08.2025 | 10:15

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков провел очередной прием граждан, в ходе которого выслушал проблемы и предложения жителей Железнодорожного района.

Большинство обращений касалось жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог, благоустройства дворов. К примеру, пензенцы сообщили о перебоях в подаче электроэнергии и водоснабжения, попросили помочь с опиловкой аварийных деревьев.

Также люди пожаловались на отсутствие интернета в домах в течение месяца и на трудности, связанные с его подключением.

Кроме того, спикер регионального парламента рассмотрел вопросы организации автобусного маршрута до Восточного кладбища и помощи в приобретении подарков ко Дню знаний для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Все обращения Вадим Супиков взял на личный контроль, сделав необходимые поручения в соответствии с компетенцией.