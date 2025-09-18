Сетевое издание|18+|Четверг|18 сен 2025|20:59
Общество

Открытая в июле дорога на ГПЗ до сих пор не освещается

Новая дорога на ГПЗ, которая проходит рядом со сквером «Семейный», до сих пор не освещается, обратили внимание жители микрорайона.

Этот вопрос люди уже поднимали 1 августа. Тогда в Управлении капитального строительства г. Пензы (УКС) пояснили, что идет процесс передачи объекта муниципальной казне. После определения обслуживающей организации освещение должно быть включено.

В четверг, 18 сентября, отвечая на очередной вопрос об отсутствии освещения в чате Железнодорожного района в Telegram, представитель управления сообщил, что причина все та же.

«Процесс передачи объектов капитального строительства в Управление муниципального имущества (далее УМИ) занимает 2 месяца с даты подачи документов. Документы по освещению на дороге Антонова-Измайлова передали в середине августа этого года. Как только УМИ данное имущество примет в казну, она передаст его на содержание и обслуживание управлению жилищно-коммунального хозяйства», - написал он. Только после этого подключат освещение.

Строительство перемычки, соединяющей улицы Измайлова и Антонова, начали в сентябре 2024 года. Ее протяженность - 896 метров. Дорогу сдали почти на 1,5 года раньше намеченного срока, торжественное открытие состоялось 17 июля. На проезжей части - 2 полосы, тротуар выложен плиткой, предусмотрены шумозащитные экраны и съезды, обустроена велодорожка.

Источник — фото Юлии из тг-чата «Железнодорожный район города Пензы»
