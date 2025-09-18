Открытая в июле дорога на ГПЗ до сих пор не освещается

18.09.2025 | 19:23

Новая дорога на ГПЗ, которая проходит рядом со сквером «Семейный», до сих пор не освещается, обратили внимание жители микрорайона.

Этот вопрос люди уже поднимали 1 августа. Тогда в Управлении капитального строительства г. Пензы (УКС) пояснили, что идет процесс передачи объекта муниципальной казне. После определения обслуживающей организации освещение должно быть включено.

В четверг, 18 сентября, отвечая на очередной вопрос об отсутствии освещения в чате Железнодорожного района в Telegram, представитель управления сообщил, что причина все та же.

«Процесс передачи объектов капитального строительства в Управление муниципального имущества (далее УМИ) занимает 2 месяца с даты подачи документов. Документы по освещению на дороге Антонова-Измайлова передали в середине августа этого года. Как только УМИ данное имущество примет в казну, она передаст его на содержание и обслуживание управлению жилищно-коммунального хозяйства», - написал он. Только после этого подключат освещение.

Строительство перемычки, соединяющей улицы Измайлова и Антонова, начали в сентябре 2024 года. Ее протяженность - 896 метров. Дорогу сдали почти на 1,5 года раньше намеченного срока, торжественное открытие состоялось 17 июля. На проезжей части - 2 полосы, тротуар выложен плиткой, предусмотрены шумозащитные экраны и съезды, обустроена велодорожка.