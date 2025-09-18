В Городищенском районе продолжается реконструкция моста

18.09.2025 | 17:05

В Городищенском районе продолжается реконструкция однопролетного моста через реку Тумалейку, расположенного на 13-м километре дороги, которая соединяет трассу М-5 и село Тумалейка (обход Степановки).

Уже завершены монтаж балок и обустройство сопряжения сооружения с насыпью, началась прокладка гидроизоляции, после чего рабочие уложат асфальтобетон и сделают водоотвод, рассказали в региональном минстрое.

«Общая длина нового моста и подходов к нему - 32 метра. Ширина проезжей части - 8 метров. Он будет приведен к нагрузке 14 тонн на ось. Старый мост был демонтирован по причине ненормативного состояния», - уточнили в ведомстве.

На время реконструкции для автомобилистов предусмотрели временный объезд участка.

Работы обойдутся в 46 млн 437 тысяч 78 рублей 94 копейки. Объект должен быть сдан до 20 декабря 2025 года.