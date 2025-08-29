Общество

В Пензе потребовали усилить контроль за работой горэлектросети

В Пензе горэлектросеть месяцами игнорирует обращения жителей об отсутствии освещения. Проблему затронули в пятницу, 29 августа, на сессии гордумы.

Так, депутат Александр Трутнев заявил, что не горят фонари на Ударной, 28, 29 и 30. Местные жители попросили решить проблему и услышали, что в схеме данных адресов нет.

«30 лет были в схеме, а сейчас из схемы вылетели», - удивился народный избранник.

Его жалобу поддержал депутат Алексей Иванов. Он рассказал, что начал спрашивать у жителей своего округа о проблемах с освещением, и попросил перечислить адреса, где оно отсутствует.

Список получился внушительный. Горожане рассказали, что горэлектросеть месяцами не реагирует на заявки.

Депутат Алексей Шуварин напомнил: организация как подрядчик обязана выполнять задачи, которые перед ней ставит заказчик - управление ЖКХ города.

«Где контроль за подрядчиком? Почему светоточки не горят? Мы за это платим, постоянно денег они просят, собственно, из бюджета мы денег добавляем. Грубо говоря, мы платим за то, что фактически не работает», - возмутился Шуварин.

Нарекания и жалобы депутатов на отсутствие освещения решили обобщить и направить на рассмотрение замглавы администрации Пензы Ильдару Усманову.

