Пенза получит в собственность 24 сотки земли возле цирка

Город Пенза безвозмездно примет в муниципальную собственность нежилые здания и землю на улице Гладкова, которые сейчас принадлежат области. Вопрос обсудили на заседании в гордуме в понедельник, 15 сентября.

Речь идет об административном здании площадью 1 338 кв. м на улице Гладкова, 20 (это бывшая пожарная часть); складе ГСМ площадью 321,4 кв. м и участке площадью 2 404 кв. м +/-17 по тому же адресу.

Пенза получит в собственность 24 сотки земли возле цирка

Балансовая стоимость основного здания 4 025 875,15 руб., земли - 19 436 171,72 руб. Разрешенное использование последней - общественно-деловая застройка.

«Предлагается это сделать (принять в собственность. - Прим. ред.) для того, чтобы, я так понимаю, в последующем уже произвести, вероятнее всего, снос этого здания и благоустроить территорию, прилегающую к территории цирка», - сообщила депутатам и. о. начальника Управления муниципального имущества г. Пензы Надежда Гончарова.

Народные избранники проголосовали за то, чтобы вынести этот проект решения на сессию и рекомендовать его к принятию.

