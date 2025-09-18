Высадка деревьев в Пензе: реальные объемы и сроки

18.09.2025 | 13:33

В Пензе активно обсуждается ситуация с вырубкой деревьев, зараженных ясеневой златкой, и высадкой новых растений. Людей интересуют конкретные сроки исполнения обещаний и реальные объемы посадочного материала.

Председатель гордумы Денис Соболев заявил, что речь идет о 3 000 деревьев. Цель - вернуть Пензе звание самого зеленого города России.

«Понятно, что быстро мы эту проблему не решим, но к этому надо идти», - отметил он в эфире, организованном ЦУР во «ВКонтакте» 18 сентября.

Соболев уточнил, что управление ЖКХ за счет городского бюджета закупит порядка 1 000 деревьев, их высадкой займутся сотрудники «Пензавтодора» и участники субботников.

Еще более 500 деревьев выкопают в местных питомниках, ими украсят территории многоквартирных домов по заявкам жителей.

Также в работу по озеленению активно включилось предпринимательские сообщество. Только промышленные предприятия приобретут около 250 деревьев. «Кто-то закупит и посадит возле своих организаций, кто-то закупит и подарит городу, а мы уже силами общественных организаций и «Пензавтодора» будем сажать», - пояснил Денис Соболев.

По его словам, 900 деревьев появятся благодаря застройщикам, которые озеленяют территорию при вводе домов в эксплуатацию. «Плюс у нас есть «Зеленая дружина» - порядка 250 деревьев они посадят», - добавил председатель гордумы.

Он подчеркнул, что все перечисленное сделают уже осенью, в течение месяца. «Весной же работа будет однозначно продолжена, будем закладывать деньги в бюджет, будут продолжать работу предприниматели», - заключил Соболев.

Ясеневая златка - опасное насекомое, способное вызывать гибель молодых и ослабленных деревьев. В городе выявили сразу несколько очагов заражения вредителем (на Олимпийской аллее, в парках и скверах) и ввели карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий уничтожение веток и стволов путем сжигания. В управлении ЖКХ ранее заверили, что на месте срубленных деревьев высадят крупномеры: липы, клены, рябины, каштаны.