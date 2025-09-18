Законопроект о льготах для пасынков и падчериц бойцов принят в I чтении

18.09.2025 | 14:17

16 сентября Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в федеральный закон «Об образовании», которые предоставляют особые права пасынкам и падчерицам участников СВО при получении высшего образования.

Согласно законопроекту, размещенному на сайте нижней палаты парламента, пасынки и падчерицы бойцов получат право на поступление на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты.

Сейчас льготы при поступлении в вузы действуют для участников СВО и их детей. По мнению авторов законопроекта, будет справедливо распространить их на те семьи, где боец - отчим ребенка и воспитывал его как родной отец.

Предполагается, что пасынки и падчерицы участников спецоперации будут поступать без экзаменов (исключение - дополнительные испытания творческой или профессиональной направленности).

В августе на рассмотрение в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предложили принимать без вступительных экзаменов на бюджетные места в вузы, колледжи, техникумы или профтехучилища вдов участников СВО.