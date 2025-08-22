Сетевое издание|18+|Пятница|22 авг 2025|11:57
В Заксобре досрочно прекратили полномочия депутата Сергея Ванюшина

Полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области VII созыва Сергея Ванюшина досрочно прекращены. Соответствующее решение принято на сессии регионального парламента в пятницу, 22 августа.

Ванюшина также исключили из состава комитетов по бюджетной, налоговой и финансовой политике и по агропромышленному комплексу.

Причина - вступление в силу приговора суда. В апреле депутата признали виновным в покушении на мошенничество в сфере страхования.

Ванюшин хотел незаконным путем получить выплату по полису каско (более 1 500 000 рублей) после ДТП, случившегося в поселке Башмаково. Однако обман раскрыли.

Депутат признал вину частично. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Сергей Ванюшин избирался по 12-му одномандатному округу, который включает в себя Башмаковский, Белинский, Земетчинский районы и часть Тамалинского. Он был депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого, шестого и седьмого созывов, являлся депутатом Собрания представителей Башмаковского района.

