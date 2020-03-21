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Общество | Средства на ускорение достройки цирка попросят у министра культуры РФ

21.03.2020|14:14
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На следующей неделе губернатор Иван Белозерцев планирует разговор с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Об этом в пятницу, 20 марта, он рассказал на пресс-конференции представителям СМИ, добавив, что пока не знает, каким будет общение - личным или по видео-конференц-связи.

Главной темой беседы должно стать ускорение строительства цирка.

«Работы идут, трудится где-то свыше ста человек. Но я считаю, что этого недостаточно. Финансы есть, они идут по линии Росгосцирка. Очень важно, чтобы было авансирование, чтобы подрядная организация могла увеличить еще человек на 100-150 рабочих и более активно достраивать цирк. Это важнейшая задача», - пояснил глава региона.

Он добавил, что еще одной темой разговора станет выделение финансов на ремонт сельских клубов.

«Жизнь другая настает в поселке и в районе, когда отремонтируешь клуб. С желанием туда идут, появляются вокальные, хореографические и другие группы. Совсем другая жизнь. Поэтому тоже буду просить поддержки министра и надеюсь, что найду понимание», - поделился планами губернатор.

23 января года Иван Белозерцев побывал на самом знаменитом пензенском долгострое. Генеральный директор подрядной организации рассказал, что здание цирка несколько лет стояло без консервации. Из-за этого все несущие конструкции пришлось усилить ради безопасности людей. На данный момент эта работа выполнена на 80%. Сдача цирка под ключ планируется в сентябре 2021-го.

Губернатор пообещал встретиться с руководителем Росгосцирка Владимиром Шемякиным и попросить передвижения финансов на 2020 год. 28 февраля встреча состоялась, руководитель Росгосцирка поддержал инициативу.

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Гость|21.03.2020 14:37|

то есть старые деньги уже разворовали и надо еще?

Гость|21.03.2020 14:43|

Говорю как прораб необходимо снести а то будут жертвы.

Гость|21.03.2020 14:45|

Неужели в Москве такие наивные и добрые?

Гость|21.03.2020 14:47|

Скоро наш цирк сможет перебить Крымский мост по затратам. Будет чем гордиться! :)

Гость|21.03.2020 14:47|

Гость писал(a):

Неужели в Москве такие наивные и добрые?
Зависит от того, какой откат предложат...

Гость|21.03.2020 14:48|

Гость писал(a):

Скоро наш цирк сможет перебить Крымский мост по затратам. Будет чем гордиться! :)
И кому героя за это дадут?

Гость|21.03.2020 14:59|

Надо сказать чтобы не давали

Гость|21.03.2020 15:01|

Зачем теперь цирк? Сначала коронавирус, потом дефолт, потом великая жопа в с стране на года.

Гость|21.03.2020 15:13|

пока только попросят и всё

Гость|21.03.2020 15:16|

Сейчас многие жалуются, что денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы...

Зарабатывать 10-15 тыcяч в дeнь можно легко, сoвеpшeннo без oпытa, надо только мeста знать.

Если кому интeреснo, вот сайт http://resclick.xyz/tds/80208

Гость|21.03.2020 15:18|

БАЛАБОЛ опять болтает.При нём этот цирк никогда не достроят.

Гость|21.03.2020 15:19|

penzainform.ru писал(a):

и попросить передвижения финансов
Прошение или челобитная? Низко кланяемся и милистиво просим не отказать в содействии строительства цирка.

Гость|21.03.2020 15:30|

кто следующий в очередь за деньгами???? видно что рекой текут, может лучше каждому по 5000 хоть раздадут, хоть не в одни руки уйдёт финансирование))

Имя: Гость
Комментарий:

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