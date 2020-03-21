21.03.2020 | 14:14

На следующей неделе губернатор Иван Белозерцев планирует разговор с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Об этом в пятницу, 20 марта, он рассказал на пресс-конференции представителям СМИ, добавив, что пока не знает, каким будет общение - личным или по видео-конференц-связи.

Главной темой беседы должно стать ускорение строительства цирка.

«Работы идут, трудится где-то свыше ста человек. Но я считаю, что этого недостаточно. Финансы есть, они идут по линии Росгосцирка. Очень важно, чтобы было авансирование, чтобы подрядная организация могла увеличить еще человек на 100-150 рабочих и более активно достраивать цирк. Это важнейшая задача», - пояснил глава региона.

Он добавил, что еще одной темой разговора станет выделение финансов на ремонт сельских клубов.

«Жизнь другая настает в поселке и в районе, когда отремонтируешь клуб. С желанием туда идут, появляются вокальные, хореографические и другие группы. Совсем другая жизнь. Поэтому тоже буду просить поддержки министра и надеюсь, что найду понимание», - поделился планами губернатор.

23 января года Иван Белозерцев побывал на самом знаменитом пензенском долгострое. Генеральный директор подрядной организации рассказал, что здание цирка несколько лет стояло без консервации. Из-за этого все несущие конструкции пришлось усилить ради безопасности людей. На данный момент эта работа выполнена на 80%. Сдача цирка под ключ планируется в сентябре 2021-го.

Губернатор пообещал встретиться с руководителем Росгосцирка Владимиром Шемякиным и попросить передвижения финансов на 2020 год. 28 февраля встреча состоялась, руководитель Росгосцирка поддержал инициативу.

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