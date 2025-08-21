Вадим Супиков вручил рюкзаки будущим первоклассникам

21.08.2025 | 12:12

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу» вручил рюкзаки детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятие для 50 будущих первоклассников избирательного округа № 1 в Железнодорожном районе прошло на базе школы № 66 в среду, 20 августа.

Внутри рюкзаков были тетради, альбомы для рисования, пеналы, карандаши, краски, цветная бумага и другие полезные мелочи.

«Для родителей подготовка к 1 сентября всегда сопряжена с приятными хлопотами и немалыми расходами. Наша задача - помочь, снять часть этой финансовой нагрузки, чтобы дети встретили праздник День знаний с радостью и хорошим настроением. Это заложит основу их будущих успехов в школе», - подчеркнул Владимир Супиков.

Спикер регионального парламента ежегодно участвует в акции, помогая малообеспеченным и многодетным семьям.

В этот раз подарком для ребят и взрослых стал концерт самодеятельных артистов, игры и конкурсы.