График поездов из Кузнецка в Пензу и Сызрань временно изменят

18.09.2025 | 19:42

В конце сентября и октябре временно изменится график пригородных поездов между Кузнецком и Пензой, а также между Кузнецком и Сызранью.

Причина - ремонтные работы на перегоне Репьевка - Новообразцовое, сообщили в областном минстрое.

28, 29, 30 сентября и 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 октября поезд № 7235 Кузнецк - Пенза-I отправится со станции Кузнецк на 19 минут позже действующего расписания: Кузнецк (отпр. 17:11) - Пенза-I (приб. 19:11).

29, 30 сентября и 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 октября поезд № 7588/6586 Кузнецк - Репьевка - Сызрань-I отправится со станции Кузнецк на 11 минут раньше: Кузнецк (отпр. 03:13) - Репьевка (приб. 05:01, отпр. 05:02) - Сызрань (приб. 05:40).

Ранее были внесены изменения в график движения пригородных поездов в связи с проведением Куйбышевской железной дорогой капитального ремонта на перегоне Чаадаевка - Кадада.