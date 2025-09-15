Сетевое издание|18+|Понедельник|15 сен 2025|16:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+21oC
Завтра | Ясно |

Политика

Обнародованы предварительные итоги выборов в Пензенскую гордуму

Печать
Telegram

Стали известны предварительные итоги дополнительных выборов в Пензенскую городскую думу восьмого созыва, которые проводились 13-14 сентября.

Речь идет об одномандатном округе № 4, к которому относятся дома на улицах Глазунова, частично Ладожской, Онежской, Рахманинова, проспектах Победы, Строителей, в 3-м и 5-м Виноградных проездах и 1, 2 и 3-м Онежских проездах.

Победу одержал 27-летний Даниил Кошлаков, кандидатуру которого представила «Единая Россия». Он набрал 1 720 голосов.

На втором месте - представитель ЛДПР Александр Ватолин, у него 241 голос, на третьем - Ксения Сергеева от КПРФ (183), на четвертом - Дина Казанцева от «Новых людей» (136), на пятом - Наталья Власова от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (49), уточняется на сайте Избирательной комиссии Пензенской области.

Даниил Кошлаков родился 28 июля 1998 года в Пензе, в 2016-м окончил школу № 12 имени В. В. Тарасова, в 2021-м - Михайловскую военную артиллерийскую академию, в 2024-м - Пензенский государственный университет. Сейчас обучается в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Участвовал в специальной военной операции, получил несколько ранений, одно из которых тяжелое.

Депутатское кресло пустует после ухода Жиганши Туктарова, полномочия которого были прекращены 28 марта. Он входил в депутатский корпус много лет, на протяжении нескольких созывов представлял региональное отделение ЛДПР, затем был самовыдвиженцем, с 2024 года отстаивал интересы «Партии пенсионеров».

Толчком к завершению депутатской деятельности стала ситуация, связанная с его позицией по поводу присвоения звания почетного гражданина Пензы участнику Великой Отечественной войны.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте