Обнародованы предварительные итоги выборов в Пензенскую гордуму

15.09.2025 | 10:32

Стали известны предварительные итоги дополнительных выборов в Пензенскую городскую думу восьмого созыва, которые проводились 13-14 сентября.

Речь идет об одномандатном округе № 4, к которому относятся дома на улицах Глазунова, частично Ладожской, Онежской, Рахманинова, проспектах Победы, Строителей, в 3-м и 5-м Виноградных проездах и 1, 2 и 3-м Онежских проездах.

Победу одержал 27-летний Даниил Кошлаков, кандидатуру которого представила «Единая Россия». Он набрал 1 720 голосов.

На втором месте - представитель ЛДПР Александр Ватолин, у него 241 голос, на третьем - Ксения Сергеева от КПРФ (183), на четвертом - Дина Казанцева от «Новых людей» (136), на пятом - Наталья Власова от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (49), уточняется на сайте Избирательной комиссии Пензенской области.

Даниил Кошлаков родился 28 июля 1998 года в Пензе, в 2016-м окончил школу № 12 имени В. В. Тарасова, в 2021-м - Михайловскую военную артиллерийскую академию, в 2024-м - Пензенский государственный университет. Сейчас обучается в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Участвовал в специальной военной операции, получил несколько ранений, одно из которых тяжелое.

Депутатское кресло пустует после ухода Жиганши Туктарова, полномочия которого были прекращены 28 марта. Он входил в депутатский корпус много лет, на протяжении нескольких созывов представлял региональное отделение ЛДПР, затем был самовыдвиженцем, с 2024 года отстаивал интересы «Партии пенсионеров».

Толчком к завершению депутатской деятельности стала ситуация, связанная с его позицией по поводу присвоения звания почетного гражданина Пензы участнику Великой Отечественной войны.