19 сентября погода в Пензенской области будет комфортной

18.09.2025 | 22:00

В пятницу, 19 сентября, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

В ночь на пятницу на улице похолодает до +7...+12 градусов, осадков не ожидается.

Днем столбики термометров поднимутся до +18...+23. В ночь на субботу прогнозируется +6...+11 и кратковременный дождь местами.

В народном календаре 19 сентября – Михайлов день. На Руси подмечали: если с утра на деревьях иней - быть снежной зиме. Туман сулил потепление.