Работникам никольского завода выплатили 26 млн рублей долга

18.09.2025 | 16:04

В Прокуратуре Пензенской области прокомментировали ситуацию, сложившуюся на Никольском заводе светотехнического стекла.

Ранее сообщалось, что предприятие задолжало работникам миллионы рублей. Средства у организации были, но их тратили на другие нужды.

Надзорный орган во время проверок в 2025 году выявил многочисленные нарушения. После вмешательства прокуратуры людям выплатили более 26 млн рублей, но задолженность тем не менее сохраняется.

В связи с задержкой зарплаты в течение более чем 3 месяцев в июне возбудили уголовное дело по статье 145.1 УК РФ. Ход расследования контролирует председатель Следкома России Александр Бастрыкин.

17 сентября представитель прокуратуры провел встречу с работниками, по итогам которой к рассмотрению было принято их коллективное обращение, пояснила старший помощник прокурора области Елена Листарова.