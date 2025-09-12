13 и 14 сентября в Пензенской области пройдут довыборы 39 депутатов

12.09.2025 | 13:11

В выходные, 13 и 14 сентября, в Пензенской области проведут дополнительные выборы депутатов 33 представительных органов муниципальных образований.

«На 39 депутатских мандатов претендуют 158 кандидатов», - уточнили в избиркоме.

В Пензе пройдут довыборы в городскую думу 8-го созыва. Там пустует кресло после ухода Жиганши Туктарова, избранного в одномандатном округе № 4.

Кандидатуры выдвинули 5 партий. От ЛДПР на мандат претендует Александр Ватолин, от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - Наталья Власова, от «Новых людей» - Дина Казанцева, от «Единой России» - Даниил Кошлаков, от КПРФ - Ксения Сергеева.

Полномочия Жиганши Туктарова были прекращены 28 марта. Он входил в депутатский корпус много лет, на протяжении нескольких созывов представлял региональное отделение ЛДПР, затем был самовыдвиженцем, с 2024 года отстаивал интересы «Партии пенсионеров». Толчком к завершению депутатской деятельности стала ситуация, связанная с его позицией по поводу присвоения звания почетного гражданина Пензы участнику Великой Отечественной войны.

Также в выходные пройдут дополнительные выборы депутатов Собрания представителей Белинского района, Собрания представителей Бессоновского района, Комитета местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района, Комитета местного самоуправления Степановского сельсовета Бессоновского района, Собрания представителей Лунинского района, Собрания представителей Мокшанского района, Комитета местного самоуправления Засечного сельсовета Мокшанского района, Собрания представителей Нижнеломовского района, Собрания представителей города Нижнего Ломова Нижнеломовского района, Комитета местного самоуправления рабочего поселка Пачелма, Комитета местного самоуправления Чкаловского сельсовета Пачелмского района, Комитета местного самоуправления Подгорнского сельсовета Башмаковского района, Комитета местного самоуправления Верхнеелюзанского сельсовета Городищенского района, Нижнеелюзанского сельсовета Городищенского района, Комитета местного самоуправления Павло-Куракинского сельсовета Городищенского района, Комитета местного самоуправления рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района, Комитета местного самоуправления Юловского сельсовета Городищенского района, Комитета местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района, Комитета местного самоуправления Лачиновского сельсовета Колышлейского района, Комитета местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района, Комитета местного самоуправления Вьюнского сельсовета Наровчатского района, Комитета местного самоуправления Новопичурского сельсовета Наровчатского района, Комитета местного самоуправления Казарского сельсовета Никольского района, Комитета местного самоуправления Воскресеновского сельсовета Пензенского района, Комитета местного самоуправления Ленинского сельсовета Пензенского района, Комитета местного самоуправления Старокаменского сельсовета Пензенского района, Комитета местного самоуправления Богословского сельсовета, Комитета местного самоуправления Мещерского сельсовета Сердобского района, Комитета местного самоуправления Сазанского сельсовета Сердобского района, Комитета местного самоуправления Секретарского сельсовета Сердобского района, Комитета местного самоуправления Усть-Узинского сельсовета Шемышейского района и Комитета местного самоуправления Махалинского сельсовета Кузнецкого района.