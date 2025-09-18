Из Пензы отправили холодильники, кровати и продукты для бойцов СВО

18.09.2025 | 20:17

Пензенская епархия отправила еще 2 партии гуманитарного груза в прифронтовой город Валуйки Белгородской области - на этот раз 6 тонн.

Туда доставили 2 холодильника, кровати, матрасы, шкафы, одежду, продукты (250 кг копченого сала, консервы, варенье, домашнюю консервацию и сладости), бутылки под воду, полотенца, обувь, маскировочные сети, одеяла, подушки и др.

В Валуйках находится православное сестричество, где получают гуманитарную помощь бойцы группы «Север», пояснили в епархии.

Участие в сборах приняли как рядовые граждане, так и индивидуальные предприниматели и организации.