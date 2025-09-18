1 октября проведут торжественную церемонию в честь Дня учителя

18.09.2025 | 16:37

В среду, 1 октября, в Пензе проведут торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню учителя. Председатель регионального правительства Николай Симонов подписал распоряжение о подготовке к празднику 17 сентября.

Церемония пройдет в киноконцертном зале «Пенза», оно начнется в 13:00.

Организатором выступит областное министерство образования, сценарий подготовит министерство культуры и туризма.

На праздник традиционно приглашают лучших представителей профессии со всего региона, особо отличившимся вручают грамоты и благодарности. Подарком для педагогов обычно становится концерт.

День учителя отмечается 5 октября. До 1994 года в России этот праздник приходился на первое воскресенье месяца.