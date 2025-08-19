Губернатор Пензенской области создал канал в MAX

19.08.2025 | 21:02

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко создал канал в мессенджере MAX. Он сообщил об этом на своих страницах в соцсетях во вторник, 19 августа.

«В связи с растущим интересом к отечественному мессенджеру MAX я открыл свой канал на этой платформе, где буду делиться важными решениями и событиями из жизни Пензенской области», - написал глава региона.

Он добавил, что его радует все большее число пользователей МАХ среди пензенцев.

«Создание собственных цифровых сервисов необходимо России для обеспечения технологического суверенитета и формирования среды, защищенной от фейков и мошенничества», - пояснил Олег Мельниченко.

Кроме MAX, у губернатора есть аккаунты во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram.