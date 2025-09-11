Политика

Россиянам хотят предложить выставлять оценку работе чиновников

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается дать гражданам возможность оценивать эффективность работы чиновников через сайт госуслуг. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас у граждан мало возможностей прямого участия в формировании и оценке деятельности представителей власти, в том числе глав администраций муниципальных образований или субъектов РФ. Все зачастую сводится к тому, что чиновники оценивают работу друг друга, обычные люди к этому не допускаются.

Чтобы решить проблему, авторы инициативы предложили ежегодно оценивать эффективность работы представителей власти через электронное голосование.

Его может проводить портал госуслуг. Пользователи выставят оценку работе депутатов всех уровней, губернатору, глав муниципальных образований. Результаты голосования будут размещать в открытом доступе.

«Предлагаемая законопроектом мера нацелена не на введение формальных показателей «эффективности», придуманных чиновниками, а на получение прямой обратной связи от граждан. Смысл данной нормы состоит в том, что только сами граждане могут справедливо определить, насколько эффективно депутаты или главы администраций работают в интересах общества», - подчеркивается в пояснительной записке.

