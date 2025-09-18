2 453 жителя области сообщили медикам о нападении клещей

18.09.2025 | 18:50

С 10 марта по 18 сентября в Пензенской области в медицинские организации обратились 2 453 человека, пострадавших от укусов клещей.

В их числе - 818 детей в возрасте до 14 лет, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

У 36 укушенных диагностировали иксодовый клещевой боррелиоз. Заболевание выявили у жителей Каменского (1), Пензенского (2), Сердобского (2), Шемышейского (1) районов, Кузнецка (2) и Пензы (28).

При лабораторном исследовании снятых с людей клещей на зараженность боррелиями результат оказывается положительным в каждом 4-м случае.

По клещевому вирусному энцефалиту территория Пензенской области не считается эндемичным регионом.