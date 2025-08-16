Сетевое издание|18+|Суббота|16 авг 2025|18:19
Политика

В России стартовал конкурс ЕР на лучшего народного депутата

«Единая Россия» объявила о старте конкурса «Народный депутат», в рамках которого представители партии поделятся успешными практиками работы с избирателями. Жители городов, районов и сел помогут выявить лучшие кейсы, отдав свои голоса.

«Муниципальные депутаты непосредственно на земле изо дня в день решают насущные проблемы людей. Многие имеют опыт, который может повысить эффективность принимаемых решений. Мы призываем этим опытом поделиться. В Год муниципального депутата это особенно важно, так как выявление и распространение лучших практик работы с избирателями повысит доверие к партии и создаст новые возможности для наших коллег на местах», - отметил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Представить накопленный опыт в конкурсе смогут депутаты сельских и городских поселений, а также административных центров субъектов РФ. Для этого необходимо подать заявки на официальном сайте до 31 августа. Это доступно и избирателям.

В конкурсе запрещено принимать участие представителям регионов, в которых этой осенью пройдут выборы любого уровня, народные избранники парламентов субъектов и Государственной Думы.

По мнению политолога, доцента Финансового университета при Правительстве РФ, директора Центра политического анализа Павла Данилина, конкурс от ЕР - своевременная и практически ориентированная мера в рамках партийного Года муниципального депутата. Этот уровень власти - фундамент, где непосредственно решаются самые актуальные вопросы граждан: от благоустройства дворов до работы коммунальных служб, добавил эксперт.

«На мой взгляд, ключевая ценность конкурса - в его фокусе на выявлении и тиражировании конкретных успешных практик работы. Механизм, сочетающий номинацию депутатов жителями и последующее народное голосование, позволяет отобрать действительно востребованные и эффективные модели коммуникации и решения проблем. Это не просто оценка, а инструмент практического обмена опытом», - резюмировал политолог.

Источник — фото с сайта ЕР
