05.04.2020 | 12:23

У жителей Пензенской области появилась возможность следить в режиме онлайн за ситуацией с коронавирусом в регионе и принимаемыми в соответствии с ней мерами.

О госпитализации первого пациента с подозрением на коронавирус стало известно 15 марта. Со следующего дня в регионе ввели режим повышенной готовности, в Пензе определили резервные стационары для больных COVID-19, под наблюдение взяли 163 человека.

17 марта диагноз первой зараженной подтвердился. Чуть позже выяснилось, что это супруга депутата Законодательного собрания области 53-летняя Людмила Лисина. Анализы, взятые у членов ее семьи, оказались отрицательными.

Пензенцев призвали сидеть дома. Охваченные паникой горожане стали опустошать полки продовольственных магазинов. С прилавков исчезли крупы (в первую очередь гречка), макаронные изделия, туалетная бумага. Людей заверили, что оснований для тревоги нет, и ситуация нормализовалась.

Школьников досрочно распустили на каникулы, студенты перешли на дистанционный режим обучения, вокзал, автовокзал и аэропорт начали тщательно дезинфицировать, волонтеры стали обрабатывать общественный транспорт антисептиками. В храмах тоже приняли ряд беспрецедентных мер, в колониях отменили свидания.

Оказалось, что в круг лиц, с которыми контактировали Людмила Лисина, входят 244 человека. Повторные анализы, взятые у родственников, также не дали положительного результата.

Депутат Михаил Лисин заверил, что его супруга не выезжала ни в Италию, ни в какую-либо другую страну и с декабря прошлого года вообще не покидала Пензу. Позднее он подробно рассказал о симптомах заболевания у жены.

По состоянию на 23 марта под наблюдением медиков в связи с распространением коронавируса находились 605 человек. Тесты на COVID-19 сделали 1 171 человеку. Всего было проведено 1 398 исследований, поскольку некоторым находящимся на карантине лицам их выполняли дважды.

24 марта выяснилось, что с подозрением на COVID-19 госпитализировали 77-летнюю жительницу Пензы. На следующий день диагноз подтвердился. У пенсионерки выявили нетяжелую форму пневмонии. Ее лечение, по данным на тот период, проводилось без применения аппарата искусственной вентиляции легких. «Она в сознании, ориентирована во времени и пространстве. Жалобы на общую слабость и небольшую одышку, практически не кашляет», - уточнял тогда оперштаб.

Первоначально круг контактных лиц пензячки был определен в количестве 87 человек, 25 марта он расширился до 168. Весь подъезд дома, где она живет, закрыли на карантин. Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина заявила, что первая и вторая заболевшие не родственницы и, скорее всего, никогда не общались друг с другом.

По данным на 25 марта, под наблюдением находился 891 человек, с начала наблюдений обследовали 1 712 жителей области, провели 1 949 тестов на коронавирус.

26 марта оперштаб сообщил еще о трех зараженных женщинах в возрасте 59, 70 и 77 лет, контактировавших со второй больной. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести. Под наблюдением были 1 394 человека, 300 с него сняли.

В тот же день в Пензенской области решили закрыть кинотеатры, ночные клубы, библиотеки, учреждения дополнительного образования. Концерты, спектакли, шоу и спортивные мероприятия отменили еще 16-го числа, как только вступило в силу постановление о введении режима повышенной готовности.

По состоянию на 27 марта под наблюдением находились 1 984 человека. На коронавирус проверили 2 409 жителей региона (2 659 исследований).

В этот день глава региона внес в постановление изменения: в детсадах оставить только дежурные группы, рестораны, кафе, бары, ярмарки (за исключением дистанционной торговли) закрыть. То же самое касалось центров с непродовольственной группой товаров. Граждан призвали самоизолироваться.

28 марта фиксировалось то же количество заболевших коронавирусом (пять). Все получали необходимую медицинскую помощь. По месту проживания пациентов выставили посты полиции.

29 марта стало известно, что коронавирус заподозрили еще у троих человек: двоих мужчин 22 и 82 лет и 62-летней женщины, входящих в контактную группу второй заболевшей. Позднее COVID-19 подтвердился только у двоих из них. Таким образом, общее число заболевших равнялось семи.

30 марта количество зараженных не изменилось - семь. Суммарное число контактных, отрабатываемых по сформированному второй больной эпидемическому очагу, достигло 987 человек.

Уточнялось, что всего с периода начала мероприятий под медицинское наблюдение было поставлено 3 303 человека, из них находится под наблюдением - 3 003, снято с наблюдения - 300. Протестировано 2 892 человека (3 149 исследований).

Родителей призвали не выходить на детские площадки и не выводить малышей на прогулку. Патрулирование улиц сотрудниками Росгвардии и полиции усилили. С этого дня и до особого распоряжения жителей региона старше 65 лет, а также больных обязали строго соблюдать режим самоизоляции.

31 марта коронавирусом заболели еще пятеро (в общем - 12). Возраст новых пациентов - 31, 56, 62, 75 и 81 год. Все они входили в контактную группу второй больной, как и прежние. Под наблюдением находились 4 112 человек, было проведено 3 728 тестов.

В тот же день в Пензе скончался 75-летний мужчина с положительным тестом на COVID-19. Его смерть наступила в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

31-го же числа у депутата Михаила Лисина окончился карантин. В Пензе начали дезинфицировать уличные скамейки и остановочные павильоны.

1 апреля оперштаб сообщил еще о четырех подтвержденных случаях заболевания коронавирусом (в общем - 16). Это женщины в возрасте от 50 до 82 лет. Все 15 человек (один умер) лежат в центре спецвидов медпомощи.

Под наблюдением медиков на ту дату было уже 4 315 человек. Специалисты вирусологической лаборатории «ЦГЭ в Пензенской области» на наличие коронавируса проверили 3 748 человек (всего 4 748 исследований), через лаборатории лечебной сети прошло 199 (207 исследований).

Тогда же стало известно, что трое из пациентов лежат в реанимации: один на искусственной вентиляции легких, два на кислородной поддержке. Уточнялось, что состояние их стабильное, без ухудшения.

Пензенцам через громкоговорители стали напоминать о самоизоляции. На двух горожан составили протоколы за несоблюдение режима. Изолированные граждане начали выбрасывать мусор в окна.

По данным на 2 апреля, новых случаев заражения коронавирусом не зарегистрировали. Под наблюдением 4 353 человека. Проведено 4 635 исследований (4 262 человека).

3 апреля оперативный штаб заявил об 11 зараженных (в общем - 27). Это мужчины и женщины от 50 лет до 81 года. Одному из заболевших - 22, еще двоим - 33 и 37.

«Рост связан с одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным лицам из числа контактных, находящихся под медицинским наблюдением граждан, в том числе на карантине», - объяснила Дина Черемушкина.

Число наблюдаемых выросло до 4 459. В вирусологической лаборатории обследовано 4 808 человек (4 411 исследований), в лабораториях лечебной сети - 544 человека (586 исследований).

В тот же день главный врач областного центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин объяснил, чем отличаются симптомы ОРВИ и COVID-19.

«Новая коронавирусная инфекция очень контактная, она передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем, на предметах может находиться до двух суток. В борьбе с этими инфекциями очень важна дисциплина. Две первые фазы - бессимптомное течение и острый аспирационный синдром. Последний отличается от гриппа и ОРВИ тем, что начинается вяло, температура не до таких высоких цифр может подняться и здесь будет превалировать симптом сухого кашля, появляется тяжесть в области легких и ощущение нехватки воздуха», - отметил доктор. По его словам, при гриппе симптомы более яркие: слезотечение, насморк, недомогание, высокая температура, ломота в теле.

3 апреля стало известно, что режим повышенной готовности в Пензенской области продлится до 30 апреля.

По состоянию на 4 апреля новых зараженных не выявили. Под наблюдением находятся 4 502 человека. В этот день первую пациентку, Людмилу Лисину, выписали из больницы. Женщина выздоровела, анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы (244 лица) не заболел.

Митрополит Серафим в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции облетел регион с молитвой, совершив воздушный крестный ход.

По данным на 5 апреля, новых больных также нет. Зарегистрированных случаев по-прежнему 27. В больницу за последние сутки поступило 56 пациентов, у пятерых диагностировали пневмонию.

Двое возрастных пациентов из 25 сейчас находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких, состояние остальных удовлетворительное.