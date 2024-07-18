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Общество

В Пензе урологи тестируют последнюю модель лазера для удаления камней

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В клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе поступил современный отечественный лазерный аппарат для удаления камней мочеполовой системы.

В ближайшие 2 недели урологи будут тестировать модель.

«Особенностью данного аппарата является возможность использовать модулированные импульсные настройки так, чтобы проводить литотрипсию в различных режимах: от дробления «в пыль» до разрушения на крупные фрагменты для литоэкстракции и литоэвакуации», - цитирует пресс-служба регионального минздрава заведующего отделением урологии больницы Игоря Надеждина.

С помощью нового аппарата медики смогут дробить камни, расположенные и в мочеточнике, и в почках, и в мочевом пузыре. При работе оборудования исключается случайное попадание лазерного излучения на мягкие ткани, поэтому у пациента возникает меньше осложнений, срок восстановления после операции укорачивается.

«На тест-драйве оборудования врачи смогут более детально изучить его функциональные возможности, а также оценить качество и надежность. Но самое главное - помогут избавиться от камней не одному десятку пациентов», - сообщили в минздраве.

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Источник — фото областного минздрава
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