В Пензе урологи тестируют последнюю модель лазера для удаления камней

18.07.2024 | 15:30

В клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе поступил современный отечественный лазерный аппарат для удаления камней мочеполовой системы.

В ближайшие 2 недели урологи будут тестировать модель.

«Особенностью данного аппарата является возможность использовать модулированные импульсные настройки так, чтобы проводить литотрипсию в различных режимах: от дробления «в пыль» до разрушения на крупные фрагменты для литоэкстракции и литоэвакуации», - цитирует пресс-служба регионального минздрава заведующего отделением урологии больницы Игоря Надеждина.

С помощью нового аппарата медики смогут дробить камни, расположенные и в мочеточнике, и в почках, и в мочевом пузыре. При работе оборудования исключается случайное попадание лазерного излучения на мягкие ткани, поэтому у пациента возникает меньше осложнений, срок восстановления после операции укорачивается.

«На тест-драйве оборудования врачи смогут более детально изучить его функциональные возможности, а также оценить качество и надежность. Но самое главное - помогут избавиться от камней не одному десятку пациентов», - сообщили в минздраве.