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Общество | В Пензе сообщили о завозе коронавируса из Армении и Москвы

06.04.2020|12:07
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В понедельник, 6 апреля, в оперативном штабе Пензенской области прокомментировали актуальную информацию по коронавирусу в регионе.

Ранее уже сообщалось, что за минувшие сутки выявили пять новых случаев заражения, общее количество заболевших COVID-19 достигло 32.

«К контактным случаям добавились случаи завоза коронавируса из-за границы (из Армении) и из Москвы. Все заболевшие находятся на лечении в центре спецвидов медицинской помощи, на ИВЛ по-прежнему двое, состояние остальных средней степени тяжести, стабильное, без ухудшения», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

В медицинском учреждении лежат 30 человек из 32. Один из зараженных - 75-летний мужчина - 31 марта скончался в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

Первую пациентку, Людмилу Лисину, 4 апреля выписали из больницы. Женщина выздоровела, анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы (244 лица) не заболел.

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Гость|06.04.2020 12:16|

Ну кто бы сомневался! Дальше нецензуреая лексика...

Гость|06.04.2020 12:21|

Первую пациентку, Людмилу Лисину, 4 апреля выписали из больницы. Женщина выздоровела, анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы (244 лица) не заболел.

Чудо чудное, диво дивное!!!

Гость|06.04.2020 12:24|

Наконец то признали что москва заграница

Гость|06.04.2020 12:31|

А Мишустин ещё и раскритиковал губернаторов, кто границы регионов закрыл! У вас в области случаи заражения были? Нет. Будут!

Гость|06.04.2020 12:32|

А почему не делают запрет на въезд и выезд в Москву. Так знаете сколько заразы натащат, а город у нас на такой и большой. Мы сидим на самоизоляции, а они мотается. Уехали на работу в Москву, сидите там до окончания, а так будет до бесконечности, если не приостановить передвижение

Гость|06.04.2020 12:34|

Москву разгружать надо от людей, в тч заражённых. Понимаете это? Поэтому и не закрывают её. И регионам запрещено границы закрывать.

Гость|06.04.2020 12:35|

А въезжать туда итак никто особо не горит желанием.

Гость|06.04.2020 12:37|

А армяшек к стати до хрена в Пензе появилось, все они из Москвы к нам припёрлись и по родственникам своим рассосались, типа все нормальны мы здесь всегда стояли. А мы все запуганные, ментов боимся, и молчим.

Гость|06.04.2020 12:44|

Вахтовиков жалко, им так и так придётся ехать в Москву. Если вахта длится 15 дней, потом 14 дней самоизоляция в целях профилактики,а с семьёй когда встречаться? Не от хорошей же жизни народ туда едет, сами знаете, у нас в городе кроме как в магазине и такси работать негде((

Гость|06.04.2020 12:45|

Они ждут когда тысячами будут умирать как в Ухане. Вот только тогдааа,может быть, подумают закрыть Москву. Так что вся эта возня про борьбу с коронавирусом ни о чем. Все равно что воду в решете носить, толку никакого.

Гость|06.04.2020 12:49|

Москва погубит нас всех!

Гость|06.04.2020 12:49|

Гость писал(a):

Они ждут когда тысячами будут умирать как в США
А тебе жалко что-ли

Гость|06.04.2020 12:52|

Сообщить можно что угодно. Ответственности за сказки и враньё же никто не несёт.

Гость|06.04.2020 12:53|

Предлагаю всех вахтовиков тестировать либо перед отправлением из Москвы, либо по приезде в свой регион, возможно тогда удастся избежать массовой вспышки.

Гость|06.04.2020 12:54|

А что, в ухане прям тысячами умирали? А до этого там вообще не умирали? Только в этом году начали? Другие болезни есть кроме этого вируса? Или все другие болезни уже отменили указом президента известногофальсифицированными результатами выборов.

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Имя: Гость
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