06.04.2020 | 12:07

В понедельник, 6 апреля, в оперативном штабе Пензенской области прокомментировали актуальную информацию по коронавирусу в регионе.

Ранее уже сообщалось, что за минувшие сутки выявили пять новых случаев заражения, общее количество заболевших COVID-19 достигло 32.

«К контактным случаям добавились случаи завоза коронавируса из-за границы (из Армении) и из Москвы. Все заболевшие находятся на лечении в центре спецвидов медицинской помощи, на ИВЛ по-прежнему двое, состояние остальных средней степени тяжести, стабильное, без ухудшения», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

В медицинском учреждении лежат 30 человек из 32. Один из зараженных - 75-летний мужчина - 31 марта скончался в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

Первую пациентку, Людмилу Лисину, 4 апреля выписали из больницы. Женщина выздоровела, анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы (244 лица) не заболел.

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