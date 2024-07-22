Пензенцев проверят на гепатит на Фонтанной площади

22.07.2024 | 10:14

Пензенцы смогут бесплатно пройти экспресс-тест на гепатит В и С в центре города. Акцию проведут в рамках недели, посвященной профилактике заболеваний печени.

Желающих проверить здоровье ждут в пятницу, 26 июля, с 11:00 до 14:00 в районе Фонтанной площади. Организатором выступает Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи.

«Известно, что вероятность излечения от гепатита С современными противовирусными препаратами при условии своевременного выявления и лечения составляет около 100%. Именно поэтому так важно воспользоваться возможностью пройти экспресс-тестирование на гепатит С в рамках мероприятия», - рассказали в региональном минздраве.

На акции пензенцы смогут задать вопросы главному специалисту по инфекционным болезням региона Джамиле Курмаевой. Также участников ждут интересные сюрпризы.

Кроме того, во вторник, 23 июля, горожан приглашают бесплатно проверить состояние жизненно важного органа на современном диагностическом оборудовании - аппарате «Фиброскан». Желающих ждут по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева/Красная, д. 33а/23, клинико-диагностический кабинет поликлиники центра специализированных видов медицинской помощи.

А в четверг, 25 июля, в 10:00 по тому же адресу пензенцы смогут принять участие в художественной акции-флешмобе и внести свой вклад в создание рисунка на тему борьбы с гепатитом. Произведение появится на ограде медучреждения.