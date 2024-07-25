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Общество

Священникам хотят открыть доступ к пациентам в реанимации

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Профильный комитет Госдумы по охране здоровья принял поправку, согласно которой медицинские организации будут обязаны предоставлять священникам возможность посещать пациентов, в том числе в реанимации.

Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на имеющийся в распоряжении текст поправки.

Изменения предлагается внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Сейчас учреждения здравоохранения обязаны предоставлять возможность родственникам пациента и другим членам семьи или законным представителям посещать его, в том числе в помещениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимации.

Священнослужители в этот список не входят. Поправки включают их в перечень.

Также предлагается расширить полномочия федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья. Они будут утверждать общие требования к порядку посещения пациента священнослужителями «в целях совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в медицинской организации». В этих требованиях будут устанавливаться и особенности допуска священников в военные госпитали.

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