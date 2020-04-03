03.04.2020 | 10:13

В пятницу, 3 апреля, в администрации Пензы уточнили, что нужно иметь при себе горожанам при передвижении по областному центру.

В первую очередь в мэрии подчеркнули, что пропускная система на территории города не установлена, то есть никакие разрешения на перемещение по населенному пункту и выезд за его пределы в органах местного самоуправления получить нельзя.

Вместе с тем люди, которые вынуждены добираться до работы, должны иметь при себе документы (удостоверения, справки), подтверждающие деятельность в соответствующих организациях.

Согласно постановлению губернатора, режим самоизоляции не распространяются на чиновников, врачей, правоохранителей, сотрудников органов ГО и ЧС, МЧС, Роспотребнадзора, коммунальщиков, строителей, а также представителей «иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан».

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