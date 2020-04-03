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Общество | Пензенцам объяснили, что нужно иметь при себе для передвижения по городу

03.04.2020|10:13
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В пятницу, 3 апреля, в администрации Пензы уточнили, что нужно иметь при себе горожанам при передвижении по областному центру.

В первую очередь в мэрии подчеркнули, что пропускная система на территории города не установлена, то есть никакие разрешения на перемещение по населенному пункту и выезд за его пределы в органах местного самоуправления получить нельзя.

Вместе с тем люди, которые вынуждены добираться до работы, должны иметь при себе документы (удостоверения, справки), подтверждающие деятельность в соответствующих организациях.

Согласно постановлению губернатора, режим самоизоляции не распространяются на чиновников, врачей, правоохранителей, сотрудников органов ГО и ЧС, МЧС, Роспотребнадзора, коммунальщиков, строителей, а также представителей «иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан».

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Гость|03.04.2020 10:31|

Опять операция МЫШИНЫЙ ГЛАЗ!

Мотовилов (гость)|03.04.2020 10:34|

Это не самоизоляция, а режим ограниченного карантина. Ибо назначены штрафы. И нужны внятные правила и законные основания, чтобы не злить людей туманными угрозами.

Гость|03.04.2020 10:36|

Пензенская область + 11

Гость|03.04.2020 10:38|

В Ленту из Терновки можно доехать или нет?

Имя: Гость
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