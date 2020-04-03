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Общество | Работающим в Пензе зареченцам придется сходить к начальству

03.04.2020|14:46
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Зареченцы, которые продолжают работать в период ограничений и трудятся в Пензе, могут стать посредниками в оформлении специальных разрешений на свое перемещение, которые оформляются в администрации.

Если пензенский работодатель не может въехать в закрытый город, он должен лично заполнить заявку строго в соответствии с образцом. Ее можно скачать с сайта мэрии Заречного, из раздела «Коронавирус».

Принести заявку в администрацию и забрать разрешение могут сами горожане.

Что касается зареченцев, которые трудятся в пределах города, то они также должны иметь пропуск для передвижения к месту работы и обратно. Оформляет и направляет заявку на своих сотрудников руководство предприятия или организации.

«Вопросы, связанные с оформлением специальных разрешений, зареченцы могут задать по телефону горячей линии 60-07-07», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.

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