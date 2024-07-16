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Общество

В Пензенской области повысилась заболеваемость ОРВИ

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В регионе с 8 по 14 июля зарегистрировано 685 случаев ОРВИ, из них в Пензе 205. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 8,6%.

Относительно высокий уровень заболеваемости в Мокшанском, Нижнеломовском, Сердобском, Шемышейском, Наровчатском, Вадинском, Спасском, Пензенском, Городищенском, Земетчинском, Бековском, Никольском и Лунинском районах, а также в городе Кузнецке.

Коронавирусом за это время в регионе заболели 32 человека (на 32,55% меньше, чем на предыдущей неделе).

«Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон. Основная доля заболевших регистрируется по контакту в семье и близком окружении - 37,5%, в прочих организациях - 25%, явный контакт не установлен - 37,5%», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Что касается гриппа, не зафиксировано ни одного случая.

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