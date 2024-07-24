Пензенские анестезиологи получили оборудование стоимостью 10,5 млн

24.07.2024 | 14:30

В хирургическом корпусе Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко на улице Краснова, 60, появилось новое оборудование. Его уже используют врачи и медсестры в операционных.

Это 2 аппарата для ингаляционного наркоза «Орфей-М» и многофункциональный анестезиологический комплекс для взрослых и детей «МАИА-01».

Эргономичный «Орфей-М» позволяет проводить ингаляционную анестезию как взрослым, так и детям, в том числе с массой тела от 2 кг.

Установка оснащена многоуровневой системой безопасности и мониторинга всех параметров дыхания, благодаря которому анестезиолог может полностью контролировать состав смеси газообразных элементов и соединений на вдохе и на выдохе.

«МАИА-01» - единственный на сегодняшний день отечественный аппарат, совмещающий функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси. Он позволяет врачам получать точные сведения о ходе анестезии.

«Новое оборудование в лечебное учреждение закуплено за счет средств бюджета Пензенской области. Его общая стоимость - порядка 10,5 млн рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.