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Общество

Перечислены симптомы сахарной зависимости

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Существуют несколько признаков, указывающих на сформировавшуюся у человека сахарную зависимость. Их перечислила эндокринолог Камиля Табеева.

Всего таких симптомов три, наличие любого из них должно обеспокоить.

«Во-первых, должно насторожить, если после еды, когда голод уже утолен, есть желание съесть что-нибудь сладкое. Во-вторых, стоит обратить внимание на свое пищевое поведение на фоне отрицательных эмоций: употребление большого количества сладкого в эти моменты - тревожный звоночек. Кроме того, насторожить должно чувство раздражительности и невозможность остановиться, когда после еды хочется сладкого», - перечислила врач в беседе с изданием «Газета.ru».

Табеева объяснила, что употребление сахара стимулирует выброс дофамина и опиоидов. Первый отвечает за формирование зависимости, а вторые влияют на выработку нейромедиаторов, которые вызывают чувство эйфории. Так и формируется сахарная зависимость.

«Сладкое становится для человека палочкой-выручалочкой от многих проблем», - пояснила эндокринолог.

В Пензенской области сахарный диабет в числе тех хронических заболеваний, которые наиболее часто впервые выявляют при диспансеризации. В 2023 году, по данным Пензастата, в регионе выросла смертность от этого недуга.

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