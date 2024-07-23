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Общество

В Пензенской области подсчитали обеспеченность населения врачами

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В Пензенской области дефицит врачей на 31 декабря 2023-го составлял 348 человек. Такие данные обнародовало региональное правительство.

Всего на указанную дату в медучреждениях области трудилось 4 247 врачей. Квалификационную категорию имели 42% из них, в том числе высшую - 31%, первую - 8,5%, вторую - 2,5%.

Обеспеченность врачами на 10 000 населения - 33,8%.

Констатируется, что в регионе не хватает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, кардиологов, неврологов, онкологов.

Наибольший дефицит врачей наблюдается в центральных районных больницах. Поскольку именно в них создаются первичные сосудистые центры, онкологические отделения, травмоцентры, нехватка персонала снижает качество оказываемой помощи.

Чтобы решить проблему, в медицинские образовательные учреждения набирают студентов на целевое обучение. Сейчас таких договоров заключено 1 120.

Также привлечь кадры в медучреждения региона поможет программа обеспечения специалистов жильем. Сейчас она проходит антикоррупционную экспертизу.

Программу намерены реализовать в течение 6 лет, с 2024-го по 2030-й. Врачам хотят предоставлять жилье по договору социального найма. В программе участвуют Каменская, Кузнецкая, Кузнецкая детская, Нижнеломовская центральные районные больницы, Сердобская ЦРБ имени А. И. Настина, а также Башмаковская, Белинская, Бессоновская, Городищенская, Земетчинская, Колышлейская, Мокшанская, Никольская районные больницы.

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