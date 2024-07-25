В Свято-Троицкий женский монастырь в Пензе приехали медики

25.07.2024 | 12:11

В Пензе служащие Свято-Троицкого женского монастыря прошли диспансеризацию, в том числе углубленную. При осмотре использовался передвижной медицинский комплекс.

Всего специалисты оценили состояние здоровья более 60 человек. Диспансеризацию провели в четверг, 25 июля.

«Составляя график выездных медицинских сессий в организованные коллективы на предприятия, городская поликлиника озаботилась и сотрудниками храмов и священнослужителями, которые порой не могут найти свободного времени для прохождения медицинских специалистов. К тому же данная категория трудового населения также испытывает проблемы со здоровьем», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Диспансеризация включала два этапа. На первом провели скрининг: опрос пациента, прием анализов, фиксирование параметров и показателей жизнедеятельности. На втором этапе служащих монастыря осмотрели узкие специалисты, чтобы уточнить диагноз и принять решение о дальнейшем лечении или обследовании.

«В сложившихся условиях нашего служения мы также глубоко обеспокоены вопросами состояния здоровья наших священнослужителей. Своему здоровью необходимо уделять внимание», - цитирует пресс-служба минздрава представителей храма.

Медики напомнили, что диспансеризация проводится бесплатно 1 раз в 3 года до 39 лет и 1 раз в год людям старше 40 лет.