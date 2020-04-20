Общество

В Пензе выписали еще несколько человек, переболевших COVID-19

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В понедельник, 20 апреля, в Пензе из больницы выписали еще несколько человек, переболевших коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.

От новой инфекции вылечились двое мужчин 35 и 69 лет и 22-летняя девушка. Таким образом, количество выздоровевших пациентов теперь равняется девяти. Умерших пятеро: это трое мужчин 42, 70 и 75 лет и две женщины 50 и 77 лет.

20 апреля стало известно, что в Пензенской области подтвердилось еще 25 случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных - 165 человек.

Среди новых пациентов один четырехлетний ребенок, возраст остальных - от 17 до 92 лет. Это жители Пензы, Кузнецка, Бессоновки, Сердобска, Русского Камешкира, сел Лопатки Бессоновского района, Казарка Никольского района, Мамадыш Камешкирского района, поселка Чаадаевка Городищенского района.

На ИВЛ в настоящее время 1 человек. Под меднаблюдением 2 250 человек, снято с наблюдения 6 569.

Ранее сообщалось, что на этой неделе планируется выписать из больницы десять человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Таким образом, количество выздоровевших пациентов теперь равняется девяти.
мы верим, верим.

225 тысяч на каждого из них освоили?

Гость||

а 77 летняя женщина умерла это вторая заболевшая?

Гость||

Вылечили, или койкоместа освобождают?

Гость||

А что же так мало из 6 больниц вами открытых под кароновирус???!!!

Гость||

Гость писал(a):

А что же так мало из 6 больниц вами открытых под кароновирус???!!!
А как количество больниц коррелирует со скоростью выработки антител организмом?

Гость||

Гость писал(a):

Вылечили, или койкоместа освобождают?
Освобождают, освобождают. Спи.

Гость||

Вон Вадя березы сам пилит...

Имя: Гость
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