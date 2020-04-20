В Пензе выписали еще несколько человек, переболевших COVID-19

20.04.2020 | 12:52

В понедельник, 20 апреля, в Пензе из больницы выписали еще несколько человек, переболевших коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.

От новой инфекции вылечились двое мужчин 35 и 69 лет и 22-летняя девушка. Таким образом, количество выздоровевших пациентов теперь равняется девяти. Умерших пятеро: это трое мужчин 42, 70 и 75 лет и две женщины 50 и 77 лет.

20 апреля стало известно, что в Пензенской области подтвердилось еще 25 случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных - 165 человек.

Среди новых пациентов один четырехлетний ребенок, возраст остальных - от 17 до 92 лет. Это жители Пензы, Кузнецка, Бессоновки, Сердобска, Русского Камешкира, сел Лопатки Бессоновского района, Казарка Никольского района, Мамадыш Камешкирского района, поселка Чаадаевка Городищенского района.

На ИВЛ в настоящее время 1 человек. Под меднаблюдением 2 250 человек, снято с наблюдения 6 569.

Ранее сообщалось, что на этой неделе планируется выписать из больницы десять человек.