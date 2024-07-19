Пензячка рассказала о нашествии тараканов в лечебном учреждении

19.07.2024 | 10:46

Жительница Пензы Ольга К. пожаловалась в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» на тараканов, обитающих по соседству с пациентами в областной клинической больнице имени Бурденко.

«Это просто какое-то нашествие. За время моего лечения я не видела, что что-то предпринимается. Ну как же так можно, это же больница? Куда обращаться? Сами работники жалуются, что ничего не могут с ними сделать. Это полчище ночью бегает прямо по больным, по кроватям, по посуде - везде. Это просто ужас какой-то», - рассказала она.

Женщина предположила, что для уничтожения членистоногих необходимо привлекать специалистов, так как сотрудникам вывести их затруднительно.

В доказательство своих слов пациентка сняла парочку усатых «соседей по палате»: один сидит на кровати, другой ползет по стене.

Это не первая жалоба на тараканов в областной больнице. В октябре прошлого года видео, снятое в 11-м отделении, появилось в Сети. На нем были запечатлены десятки тараканов.

После этого региональный минздрав потребовал от больницы провести внеплановую дезинсекцию. Однако, по-видимому, ее оказалось недостаточно - проблема обострилась вновь.